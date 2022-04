Lidl gotowy na Wielkanoc. W ofercie akcesoria kuchenne

Od poniedziałku 11 kwietnia do soboty 16 kwietnia w sieci Lidl Polska znajdziemy duży wybór akcesoriów kuchennych. W ofercie znajdziemy także produkty od polskich producentów – szkło od marki Krosno, patelnie oraz naczynia żaroodporne od Altom czy zestaw garnków od firmy Silesia.

W sprzedaży dostępne będą między innymi produkty marki Krosno. Na półkach znaleźć można np. karafkę z korkiem naturalnym 1000 ml (12,99 zł/ 1 szt.), a także dwa rodzaje szklanek do whisky w zestawach po 6 sztuk – te linii X-line o pojemności 290 ml (24,99 zł/ 1 zestaw) oraz Fjord 300 ml (49,99 zł/ 1 zestaw). Marka oferuje również kieliszki do wina czerwonego Venezia 350 ml (49,99 zł/ 1 zestaw) oraz szklanki do napojów Avant Garde w dwóch pojemnościach (380 lub 540 ml, 32,99 zł/ 1 zestaw).

Produkty Altom Design i Silesia w Lidlu

Pomocne w przygotowywaniu potraw okażą się natomiast wyprodukowane w Polsce produkty Altom Design, między innymi przystosowane do użytku w kuchence mikrofalowej, piekarniku, zmywarce i zamrażarce, zestawy naczyń żaroodpornych z pokrywkami. Wytworzone ze szkła borokrzemowego, są dostępne w różnych wielkościach i kształtach, za dwie sztuki zapłacimy 39,99 zł. Marka proponuje również patelnie w dwóch wzorach z ergonomicznymi, nienagrzewającymi się uchwytami w czterech średnicach do wyboru w cenach od 34,99 zł do 49,99 zł w zależności od rozmiaru.

Z kolei polska marka Silesia proponuje nam zestaw garnków emaliowanych składający się z 4 części (149 zł/ 1 zestaw). Każdy z nich zbudowany jest z grubej warstwy stali węglowej i emaliowanej powłoki, chroniącej przed przenikaniem bakterii i elementów potraw. W sklepach sieci Lidl Polska dostępne będą zestawy składające się z garnków o średnicy 16, 18 i 20 cm oraz rondla. W ofercie znalazły się również dzbanki z zaparzaczem w zestawie z dwoma szklanymi kubkami w różnych pojemnościach: 2,6 l oraz 2,2 l, w cenie 49,99 zł za każdy.

Tuż przed świętami Lidl Polska oferuje również produkty AGD marki własnej Silvercrest. W ofercie znajdziemy między innymi automat do pieczenia chleba 850 W (249 zł/ 1 zestaw). Aby zapobiegać marnowaniu żywności oraz móc przechowywać ją na dłużej, nie tracąc wartości odżywczych, warto zainwestować w zgrzewarkę próżniową Silvercrest 125 W. W cenie 139 zł/ 1 zestaw otrzymujemy zapasową uszczelkę, rolkę folii i 3 adaptery do zaworów próżniowych.