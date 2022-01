Lidl i Aldi przeniosą obniżkę VAT na klientów. Jakie produkty będą tańsze?

Tańsze masło, mleko, śmietana, pieczywo, jabłka, marchew, ziemniaki…. lista artykułów tańszych dzięki obniżce stawki VAT do 0% jest bardzo długa, w sklepach sieci Lidl Polska to co najmniej 2 000 produktów taniej. Niższych cen klienci mogą spodziewać się już od 1 lutego br.

- Mamy świadomość tego, że podwyżki opłat po nowym roku oraz zmiany inflacyjne są w dalszym ciągu odczuwalne. Ulgę gospodarstwom domowym powinny przynieść zmiany w stawkach VAT – od 1 lutego ceny produktów spożywczych zostaną obniżone w wyniku wprowadzenia tymczasowych stawek VAT 0% dla artykułów, które do tej pory były objęte stawką VAT 5% – podsumowuje Wojciech Grohn, Członek Zarządu ds. Zakupów, Lidl Polska.

Aldi nie czeka i obniża ceny

ALDI zdecydowało o wprowadzeniu korzystnej zmiany dla klientów

w postaci niższych cen już od 31 stycznia. Finalnie konsumenci otrzymają blisko 2 tysiące produktów z obniżoną ceną.

Udział żywności objętej 5 proc. stawką VAT jest znaczący w sklepach ALDI i konsumenci z pewnością odczują pozytywne skutki obniżki podatku. W wielu przypadkach zmiana ta będzie nawet wyższa niż 5% - podała sieć.

– Nie czekamy, jesteśmy o krok do przodu. Tak powinien reagować twórca formatu dyskontu. Stajemy na wysokości zadania i robimy wszystko, by zgodnie z naszą misją dostarczać klientom produkty wysokiej jakość w możliwie najniższej cenie – mówi Adam Łopatka, Dyrektor Obszaru Category Management ALDI w Polsce.

Pomimo tego, że od początku stycznia tego roku ceny żywności w sklepach ALDI nie wzrosły, istnieje wiele czynników, w dużej mierze niezależnych od sieci handlowych, mogących w przyszłości mieć wpływ na ich wysokość - środowisko inflacyjne, w tym podwyżki ceny gazu i prądu, łańcuch dostaw, zobowiązania wobec dostawców i kontrahentów, czy notowania produktów na światowych rynkach, bezpośrednio oddziałujące na koszty zakupu towarów. By zminimalizować ich wpływ, ALDI podjęło już stosowne wewnętrzne działania. Dzięki temu dyskonter zapewni możliwość szybkiego wdrożenia zmian przepisów podatkowych w systemie kasowym we wszystkich swoich sklepach.