Lidl i Biedronka ograniczają działania reklamowe

Najwięcej na reklamę w telewizji - 79,15 mln zł - w czerwcu 2022 roku wydała firma Aflofarm. Jej wydatki spadły rok do roku o 13,06 proc. Kolejne miejsca zajęły: Natur Produkt Pharma (61,83 mln zł; w dół o 1,64 proc.) i Pepsico (61,35 mln zł; + 66,14 proc.). Za podium znalazł został Lidl Polska, w przypadku którego wydatki zmalały jednak z 81,3 przed rokiem do 47,6 mln zł w czerwcu br. W czołowej dziesiątce rankingu Nielsena znalazły się: Polpharma (45,4 mln zł), Volkswagen Group (45,2 mln zł), Reckitt Benckiser (44,2 mln zł), Kompania Piwowarska (43,9 mln zł), Carlsberg (42 mln zł) i Ferrero (41,8 mln zł). Dopiero na 18. miejscu sklasyfikowane zostało Jeronimo Martins Polska. Właściciel Biedronki zmniejszył wydatki na reklamę w telewizji w omawianej perspektywie czasu z 55,8 mln zł do niespełna 29,6 mln zł.

