Lidl i Biedronka powalczą "na pieluchy". Niemiecki dyskont rusza z powitalną paczką

Kilka lat temu sieć Biedronka wystartowała z akcją „Paczka powitalna Dada". Sieć przygotowuje specjalne, darmowe paczki powitalne dla dzieci. Świeżo upieczeni rodzice otrzymują prosto do domu pieluszki, chusteczki nawilżane i papierowe patyczki do pielęgnacji marki własnej Biedronki - Dada.

Lidl i Biedronka walczą o portfele rodziców

Teraz podobną akcję przygotowała sieć Lidl promując swoją markę własną - Lupilu.

W październiku wystartowała akcja "Powitalna Paczka Lupilu”.

Promocja obejmuje wszystkie sklepy stacjonarne sieci Lidl w Polsce oraz trwa od 02.10.2023 r. do 31.10.2023 lub do wyczerpania puli paczki. Warunkiem skorzystania z akcji jest uzupełnienie przez uczestnika daty urodzenia dziecka w sekcji Lidl Plus „O mnie” pola „W którym roku urodziło się Twoje dziecko". Rodzine otrzymają specjalne kupony promocyjne na pieluszki i chusteczki.

Lupilu to gama produktów dedykowanych najmłodszym: pieluszki, pantsy, kosmetyki, nawilżane chusteczki czy pierwsze dania dla maluszków oraz ubranka dla najmłodszych.