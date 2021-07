Lidl i Kaufland deklarują: Redukcja CO2 o 80 proc.

Jednym z głównych obszarów zaangażowania jest m.in. ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych, fot. mat. pras.

Do 2030 r. Grupa Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności marki o 80 proc. w porównaniu z 2019 r.

W sierpniu 2020 roku Grupa Schwarz, której Lidl Polska jest częścią, w imieniu wszystkich swoich spółek zobowiązała się do realizacji inicjatywy Naukowych Celów Klimatycznych (Science Based Targets) i tym samym do sformułowania własnych celów SBT.

Grupa zdefiniowała własne konkretne plany i działania, na podstawie swojego istniejącego śladu węglowego dla wszystkich spółek, dążąc do ciągłej redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz w łańcuchu dostaw. Zgodnie z międzynarodową strategią klimatyczną, Lidl Polska stosuje podejście polegające na tym, że najpierw unika emisji, następnie ją redukuje, a na końcu kompensuje, gdy nie ma innych możliwości.

Przeczytaj także: Auchan rozwija współpracę z ID Logistics

Aby osiągnąć cele klimatyczne, Lidl Polska opracował w ramach swojej strategii klimatycznej plan działania - dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które powstają w łańcuchach dostaw firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają we własnych sklepach i obiektach Lidl.

Lidl Polska zachęca swoich dostawców do zmniejszenia własnych emisji. Sieć będzie przekonywać do zmian przede wszystkim tych dostawców, którzy odpowiadają za 75% emisji z tzw. zakresu 3, aby do 2026 roku ustalili swój własny cel klimatyczny zgodnie z kryteriami inicjatywy Science Based Targets. Zakres 3 to pośrednia emisja gazów cieplarnianych na etapie produkcji i dystrybucji w obrębie łańcucha wartości firmy Lidl, która powstaje w wyniku: zakupu towarów i usług, emisji związanych z paliwami i energią, transportu (upstream), odpadów operacyjnych, delegacji, dojazdów pracowników, transportu (downstream), użytkowania sprzedawanych produktów, odzyskiwania sprzedanych produktów (zgodnie z protokołem GHG – który stanowi standard rozliczeń i sprawozdawczości korporacyjnej).

Do 2030 roku także Grupa Kaufland zamierza zredukować emisje powstałe wskutek działalności operacyjnej o 80% w porównaniu do 2019 roku we wszystkich krajach, w których obecna jest sieć. Kaufland również będzie zachęcał przy tym swoich partnerów biznesowych do podejmowania działań na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dostawcy odpowiedzialni za 80% emisji pośrednich powstałych w wyniku wytworzenia produktów (Scope 3) zostaną zobowiązani do wyznaczenia celu klimatycznego zgodnie z kryteriami SBTi do 2026 roku.