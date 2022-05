Lidl i WWF z programem Dieta przyjazna planecie

Według raportu WWF globalny system żywieniowy jest odpowiedzialny m.in. za 27% emisji gazów cieplarnianych.

Program edukacyjny ma wesprzeć intendentki i intendentów we wprowadzaniu przyjaznych planecie zmian w żywieniu szkolnym. W tym celu zostały przygotowane zostały:

materiały edukacyjne zawierające scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych,

materiały szkoleniowe dla żywieniowców, w których opisana jest dieta przyjazna planecie – korzyści z niej płynące, a także praktyczne wskazówki mówiące, jak w prosty sposób wprowadzić ją w szkole.

Po zakończonym w tym roku szkolnym pilotażu odbędzie się pierwsza edycja programu „Dieta Przyjazna planecie”. Organizatorzy zaproszą szkoły do udziału w nim jesienią 2022 roku.

Lidl Polska z klimatycznym planem działania

Lidl do 2030 roku zobowiązał się do redukcji emisji operacyjnych CO2 we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 r.).

Lidl Polska bierze pod lupę sprzedawane produkty odzwierzęce i zachęca swoich dostawców do podnoszenia standardów hodowli poszczególnych gatunków zwierząt. Osiągnięcie strategicznych celów zaplanowane jest na 2025 rok, a wśród nich firma zapowiada m.in., że 100% ryb sprzedawanych pod marką własną w stałym asortymencie będzie certyfikowanych zgodnie ze standardem ASC/MSC, a jaja z chowu klatkowego będą wycofane ze sprzedaży. Już dziś Lidl Polska nie prowadzi sprzedaży żywych ryb, a 50% świeżych jaj sprzedawanych w sklepach firmy stanowią jaja z chowu zrównoważonego (ściółkowego, wolnego wybiegu oraz ekologicznego).