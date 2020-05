Lidl: Jeśli zachodzi taka potrzeba skracamy terminy płatności

fot. shutterstock

Lidl Polska deklaruje, że stara się wspierać swoich dostawców i wychodzić naprzeciw ich potrzebom wynikającym z obecnej sytuacji związanej z pandemią. Jako przykład podaje współpracę z Serpol Cosmetics, która zaowocowała powstaniem nowego produktu. Dzięki współpracy z Lidlem producent odnotował wzrost sprzedaży na poziomie 78% w porównaniu z rokiem 2019.

- Jesteśmy elastyczni i otwarci co do warunków współpracy. Dokładamy starań, by dostawcy byli zabezpieczeni pod względem zbytu produktów, a także finansowo. Jeśli zachodzi taka potrzeba skracamy terminy płatności - podaje firma.

Jako przykłady takich działań Lidl wymienia:

- Pomimo tego, iż popyt na kwiaty cięte i doniczkowe znacznie spadł, sieć niezmiennie odbiera dostawy od polskich dostawców – Nowacki Tulipany oraz JMP Flowers, co pozwala im przetrwać aktualną sytuację.

- Wspólnie z producentem produktów Cien, firmą Serpol Cosmetics detalista wprowadził także nowy produkt: Cien Mydło antybakteryjne, które znajduje się w sklepach Lidla w Polsce, a także za granicą. Dzięki współpracy z Lidlem firma Serpol Cosmetics odnotowała wzrost sprzedaży na poziomie 78% w porównaniu z rokiem 2019.

Przypomnijmy, że Lidl współpracuje zarówno z liderami polskiego rynku, takimi jak np. Grupa Mlekovita, SM Mlekpol, Grupa Polmlek, ZM Tarczyński, Van Pur oraz z mniejszymi firmami o wieloletniej tradycji, takimi jak np. OSM Koło, SM Jana, Zakład Produkcji Jogurtu Magda, Browary Łódzkie S.A., ZM Lukullus czy Piekarnia Nowel.

- W ostatnim roku odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o 65%, wyposażyliśmy nasz zakład w trzy nowoczesne linie produkcyjne oraz stworzyliśmy 50 nowych miejsc pracy” – mówi Bogusław Krasnoborski, prezes zarządu Mirko. „Dzięki tej relacji handlowej rozpoczęliśmy sprzedaż polskich produktów na rynki innych krajów europejskich." – dodaje.

Przetwórstwo Rybne Łosoś na przestrzeni ostatnich lat potroiło sprzedaż oraz zwiększyło zatrudnienie o ponad 50%. „Niewątpliwie jednym z przełomowych momentów w historii firmy było nawiązanie współpracy z siecią sklepów Lidl. Współpraca ta stale się rozwija, także pod kątem zasięgu. Oprócz naszego rodzimego, polskiego rynku, produkty, które wytwarzamy dla firmy Lidl Polska można także znaleźć na półkach sklepowych Lidl w 10 innych, europejskich krajach. Sukcesywnie, z roku na rok, ta liczba wciąż rośnie” – opowiada Sebastian Lau, prezes zarządu Przetwórstwa Rybnego Łosoś. Sieć Lidl od lat jest także głównym partnerem biznesowym dla firmy Indrol, posiadającej 100% polskiego kapitału. Z kolei Piekarnie Nowe obecne są w Lidlu w Polsce i na 8 rynkach eksportowych. Michał Zajezierski, wiceprezes Nowel, mówi: „Od samego początku współpracy z Lidlem osiągaliśmy trzycyfrowe wzrosty, rosnąc z roku na rok dwu czy nawet trzykrotnie. W ciągu tych 10-ciu lat sprzedaliśmy w sklepach Lidla prawie 2 miliardy produktów."