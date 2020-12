Lidl: Jesteśmy wdzięczni pracownikom za ich codzienną pracę

Małe gesty mają znaczenie - przekonuje Lidl, fot. mat. pras.

Lidl Polska w kampanii dziękuje pracownikom za pracę podczas ostatniego roku, który przyniósł wiele wyzwań. Kampania „Jesteśmy wdzięczni” to podziękowanie za codzienne działania. Jest prowadzona wewnątrz firmy oraz zewnętrznie: w radiu, telewizji, internecie oraz w outdoorze.

– Docenienie w obecnych czasach ma jeszcze większe znaczenie. Naszymi działaniami chcemy podkreślić, że jesteśmy wdzięczni pracownikom za ich codzienną pracę. Są naszymi bohaterami. Wiemy, jak dużo wysiłku oraz zaangażowania wkładają w to, aby codzienne zakupy były dla milionów Polaków bezpieczne oraz odbywały się bez zakłóceń. W ramach podziękowań już w listopadzie wręczyliśmy pracownikom bony świąteczne, teraz wyrażamy naszą wdzięczność przy pomocy nowej kampanii – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Bohaterami nowej kampanii Lidl Polska są ambasadorzy marki – pracownicy, którzy na co dzień pracują w sklepach. Sieć zwraca uwagę na detale codziennej pracy, które w obecnej sytuacji są niezmiernie istotne: zachowanie dystansu społecznego oraz dbanie o bezpieczeństwo, ale także uprzejmość i uśmiech. Kampania startuje 14 grudnia br. oraz potrwa 3 tygodnie. Nośnikami kampanii są: radio, telewizja, internet oraz nośniki zewnętrzne. Na potrzeby kampanii powstała też dedykowana podstrona internetowa: https://kariera.lidl.pl/dziekujemy-pracownikom.