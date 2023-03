Lidl: każdy kolejny sklep to sukces

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Białymstoku, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 118A, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 19 osób. Nowy sklep sieci Lidl Polska w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 160 A, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 25 osób.

W dniu otwarcia dla klientów przygotowano atrakcje: rikszę kawową, degustację pieczywa oraz atrakcyjne promocje.

"Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów, rozwijamy aplikację Lidl Plus, ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay” – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Ekologiczne rozwiązania w sklepach Lidl. W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania, m.in.: instalację odzyskującą ciepło z urządzeń chłodniczych, pompę ciepła, energooszczędne oświetlenie LED, w przyszłości zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.