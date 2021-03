Lidl kupuje działkę w Opolu za ponad 7,5 mln zł

Zarząd Rank Progress S.A. poinformował, że 11 marca 2021 o przyjęciu przez LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oferty zawarcia umowy przedwstępnej na kupno nieruchomości w Opolu obręb Gosławice o powierzchni 1,2 ha za cenę netto 7.550.000 zł powiększoną o kwotę podatku VAT.

Strony planują podpisanie umowy przyrzeczonej w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku. W przypadku, gdy Rank Progress zawinionym działaniem lub zaniechaniem doprowadzi do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub doprowadzi do niespełnienia którejkolwiek z przesłanek zawarcia umowy, naliczone będą kary umowne w wysokości 2.000.000 zł.