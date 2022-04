Lidl ma 12 testów do samokontroli. Niektóre mogą wykrywać ryzyko raka

Producentem testów jest szwajcarska firma, a same testy wykazują się dokładnością na poziomie od 87% do 98,90% w zależności od rodzaju testu oraz swoistością na poziomie od 98% do 100% w zależności od rodzaju testu.

Po samodzielnym wykonaniu testu, producent zaleca, aby wszystkie wyniki będące odstępstwem od normy zostały skonsultowane z lekarzem specjalistą. Konsultacja z lekarzem pozwoli na podjęcie następnych kroków w leczeniu lub diagnozie.

Lidl posiada następujące testy:

1. poziomu witaminy D w organizmie – niedobór witaminy D jest powiązany z różnymi poważnymi chorobami, a utrzymanie wystarczająco wysokiego poziomu witaminy D jest konieczne dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia organizmu. Jeśli wynik wskazuje na niedobór lub umiarkowany niedobór, oznacza to, że poziom witaminy D we krwi jest niższy niż 30ng/ml i należy skonsultować się z lekarzem. Następnie lekarz zdecyduje, czy należy przeprowadzić dodatkową analizę;

2. stanów zapalnych na podstawie pomiaru białka C-reaktywnego – poziom CRP we krwi jest wysoki podczas infekcji bakteryjnych i niski podczas infekcji wirusowych. Test CRP pomoże w diagnostyce różnicowania klinicznego pomiędzy infekcją wirusową a bakteryjną. Badanie wykonane testem CRP pozwala na szybkie określenie stanu zapalnego w organizmie;

3. infekcji układu moczowego – test służy do jakościowego i półilościowego wykrywania następujących parametrów w moczu: leukocyty, krew, azotyny i białka;

4. badań poziomu antygenu prostaty PSA – badanie jest zaliczane do grupy badań profilaktyki przeciwnowotworowej oraz monitorowania raka gruczołu krokowego. Wartości powyżej normy mogą świadczyć o obecności stanów patologicznych w prostacie, które mogą być pochodzenia zakaźnego lub zapalnego (zapalenie gruczołu krokowego), łagodnego (łagodny przerost gruczołu krokowego) lub złośliwego (rak);

5. zakażenia bakterią Helicobacter Pylori (profilaktyka żołądka, wrzody) – zakażenie układu pokarmowego przez Helicobacter pylori przebiega zwykle bezobjawowo, jednak w dłuższej perspektywie zakażenie H. pylori wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania na raka żołądka. Przeciwciała IgG są wytwarzane w dużych ilościach przez nasz organizm w odpowiedzi na infekcje. Test identyfikuje przeciwciała klasy IgG specyficzne dla Helicobacter pylori i wskazuje, czy stężenie tych przeciwciał we krwi wynosi 15 AU/ml;