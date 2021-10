Lidl ma do siebie dystans, dzięki czemu bawi i sprzedaje

- Odpowiedź jest teoretycznie bardzo prosta - to, co aktualnie sprzedaje promować z dystansem, humorem i szacunkiem dla gustów konsumentów. W tym przypadku nie sposób nie przywołać zdania, że "człowiek ogląda i czyta to, co go interesuje lub bawi, a czasami zdarza się, że jest to reklama", które w wypadku Lidla od zawsze było kluczowe w budowaniu swojej "fanbazy" - mówi ekspert.

I dodaje: - Czy to w telewizji, radiu czy social mediach, komunikacja marki Lidl od zawsze ma "to coś", co można zdefiniować jako wielki dystans do samej siebie i wiarę w to, że reklama może i sprzedawać, i jednocześnie bawić. A to wszystko nie dzieje się ad hoc, ale jest elementem długofalowej strategii uzupełnianej przez akcje taktyczne. I przy tym wszystkim nie należy jeszcze zapomnieć o jednej ważnej rzeczy - ofercie, która idzie w parze z obietnicą reklamową, czyli dostarcza wybór i jakość, które konsumenci lubią zarówno za "ceny lidlowe", "chrupiące z pieca", "ryneczek" i wiele innych, które pokazują, że takie podejście działa.

Lidl jest cool

Jak Lidlowi udało się zostać "cool" spożywczakiem?

- Konsekwencją i przekonaniem, że można mówić o ofercie handlowej w sposób kreatywny, zabawny i z dystansem do samego siebie. Co ważne Lidl korzystał i korzysta do promocji praktycznie z każdego punktu styku z konsumentami w sposób przynależny do danego miejsca i czasu, jednocześnie strategicznie pozostając bardzo spójnym. Lidl znalazł na polskim rynku swoje miejsce zarówno jako koncept sklepowy, jak i koncept reklamowy, a to w długim okresie czasu procentuje właśnie takimi rezultatami, czyli nie tylko sprzedażą, ale i posiadaniem marki na tym jakże konkurencyjnym rynku. To zawsze robi różnicę - uważa Wojtek Walczak.

Kto mógłby dziś się sprawdzić jako ambasador tej sieci?

- W przypadku takiej współpracy zawsze kluczowa jest odpowiedź na pytania: jakie cele ma taka osoba osiągnąć, czy ma do tego odpowiedni wizerunek, popularność i zasięgi, czyli potencjał do realizacji oraz jednocześnie czy ma w sobie ten "fun factor" potrzebny do budowania spójnej całości - podsumowuje dyrektor agencji Plej.