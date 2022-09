Lidl ma już automaty na butelki PET. Znamy listę sklepów

W regulaminie nowej akcji oddawania butelek czytamy: Butelka PET to niezgniecione opakowanie jednostkowe napojów o pojemności od 0,3 litra do 3 litrów wykonane z politereftalanu etylenu z etykietą producenta oraz zakrętką, z wyłączeniem butelek po produktach mlecznych (takich jak mleko, kefir, jogurt itp.) oraz olejach.

Kupon rabatowy oznacza wydawany przez automat znajdujący się w wybranych sklepach Lidl znak legitymacyjny na okaziciela, upoważniający do zaliczenia go na poczet części ceny za zakup produktów dostępnych w tym sklepie Lidl.

Natomiast automat to urządzenie służące do przyjmowania butelek PET.

Akcja trwa od 22 sierpnia 2022 r., do odwołania. Odwołanie lub ograniczenie akcji nastąpi poprzez usunięcie automatów ze sklepów Lidl.

Kasjerzy i inni pracownicy Lidl nie przyjmują butelek PET ani nie wydają kuponów rabatowych.

Kupony za butelki w sklepach Lidl

Automat Lidla przyjmuje butelki PET i oblicza przyznaną wartość kuponu rabatowego a następnie drukuje kupon rabatowy.

Maksymalna liczba butelek, która może być jednorazowo oddana do automatu

w zamian za jeden kupon rabatowy nie może przekroczyć ich liczby uprawniającej do otrzymania kuponu rabatowego o wartości 70 zł.

Lista sklepów Lidl w których przyjmowane są butelki PET



1 Poznań Kościelna 40, 60-857 Poznań

2 Poznań ul. Matyi 2, 61-586 Poznań (Galeria Avenida)

3 Swarzędz ul. Polna 23, 62-020 Swarzędz

4 Poznań Warszawska 246A, 61-055 Poznań

5 Poznań Ku Cytadeli 2, 61-719 Poznań

6 Poznań Piątkowska 64, 60-651 Poznań

Założenia systemu kaucyjnego

Zgodnie z nowym projektem system obejmie butelki szklane do 1,5 l (jednorazowego oraz wielorazowego użytku), puszki aluminiowe do 1 l oraz butelki z tworzywa sztucznego do 3 l. Na razie nie znamy stawek kaucyjnych. Wiceminister Jacek Ozdoba doprecyzował, że ustawa określi maksymalną stawkę kaucji, natomiast stawki dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym będą określone w rozporządzeniu. Wiemy natomiast, że zaproponowane przepisy zobowiązują każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100 mkw. do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Mniejsze jednostki handlowe będą mogły odbierać te opakowania i odpady opakowaniowe oraz zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast zobowiązane do pobierania kaucji.