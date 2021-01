Lidl, Media Expert i Euro RTV AGD wśród najaktywniejszych reklamodawców w czasie świąt

Reklama Lidla z udziałem Karola Okrasy dotarła do 64.63% odbiorców, fot. za YouTube

Specjalne oferty, rabaty i świąteczne promocje – „magia świąt” zdominowała w grudniu przekaz reklamowy w telewizji, radiu i internecie. Gemius sprawdził, które marki reklamowały się w ubiegłym miesiącu najaktywniej.

Analiza przeprowadzona przez Gemius objęła wszystkie typy reklam – a więc zarówno spoty wideo, audio, reklamy display i tekstowe – emitowane w grudniu w telewizji, radiu i kanałach online. Największą aktywność reklamową, wyrażoną w liczbie wygenerowanych kontaktów reklamowych, wykazały firmy z branży Trade (łącznie 45,4 mld ad contacts), na dalszych miejscach uplasowały się marki farmaceutyczne (łącznie 15,7 mld ad contacts) oraz telekomy (łącznie 10,5 mld ad contacts).

Okres świąteczny łączył się z uruchomieniem licznych kampanii promujących bożonarodzeniowe oferty specjalne. Najbardziej intensywne działania reklamowe realizowały popularne sieci sklepów ze sprzętem RTV/AGD – Media Expert i Euro RTV AGD – a także Lidl, Allegro i Plus. W poniższej tabeli zaprezentowane zostały łączne wartości dla wszystkich typów reklam danej marki (wideo, display, tekstowe), w ujęciu cross-mediowym (TV, radio, digital).

Każda z wymienionych wyżej marek zdecydowała się na uruchomienie kampanii świątecznej i to właśnie te reklamy wygenerowały w ich przypadku największą liczbę kontaktów reklamowych w grudniu. W trzech przypadkach przekaz reklamowy wsparły znane twarze: Ofertę Media Expert promowała Cleo, Lidla – Karol Okrasa, natomiast Plusa – Szymon Majewski. Spoty Allegro oraz RTV AGD położyły nacisk na prezentację rabatów i świątecznych okazji.

Spot telewizyjny Media Expert z udziałem Cleo dotarł do 66,8% odbiorców. Świąteczny spot Euro RTV AGD odnotował zasięg na poziomie do 65.86%. Kreacja z udziałem Karola Okrasy, promująca świąteczna ofertę Lidla, dotarła do 64.63% odbiorców.

Analiza działań najaktywniejszych reklamowo marek, obejmująca wszystkie typy kreacji oraz mediów, wskazuje na znaczący spadek liczby kontaktów reklamowych w Wigilię i w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Nie jest to niezwykłe zjawisko – wstrzymanie działań reklamowych na okres świąteczny powtarza się co roku dając Polakom wytchnienie od reklam. Po świętach elektromarkety, a w szczególności Euro RTV AGD, zintensyfikowały swoje działania reklamowe czyszcząc magazyny. 28 grudnia kreacje tej marki wygenerowały aż 235 992 223 kontaktów reklamowych, a więc najwięcej w skali całego miesiąca.

Działania reklamowe pozostałych marek utrzymywały się – poza świątecznym spadkiem – na zbliżonym poziomie przez cały miesiąc, przy czym zdecydowanie największa aktywnością w grudniu wykazywał się Media Expert. Lidl intensyfikował działania reklamowe cyklicznie – we wszystkie soboty miesiąca poprzedzające niedziele handlowe, a więc 5, 12 i 19 grudnia. Dodatkowo zwiększył też aktywność tuż przed świętami.