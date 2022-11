Lidl może stać się nr 5 na brytyjskim rynku. Zyski czterokrotnie w górę

Lidl chce wyprzedzić Morrisons jako piąty co do wielkości detalista spożywczy w Wielkiej Brytanii. Chociaż szef Lidla w UK, Ryan McDonnell, odmówił podania ram czasowych, analitycy uważają, że może się to stać w ciągu 18 miesięcy.