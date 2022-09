Lidl musi dopełnić formalności związane z budową nowego centrum dystrybucyjnego

Inwestor musi złożyć m.in. wyjaśnienia związane z treścią Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

Władze miasta podają, że do czasu przedłożenia wyjaśnień sprawa pozostaje bez biegu.

W Bytomiu Lidl wybuduje wielki magazyn

W ramach nowej inwestycji Lidla planowane są: budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz miejscami załadowczo-rozładowczymi w części pierwszej przedsięwzięcia (o powierzchni ok. 69 500,00 m2); ramach części drugiej planuje się zwiększenie powierzchni obiektu do ok. 80 500,00 m2.

Planuje się, że na etapie eksploatacji praca na terenie obiektu będzie się odbywać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Szacuje się, że zatrudnienie wyniesie ok. 90 pracowników biurowych oraz ok. 300 pracowników pracujących w hali. Projektowana hala pełnić będzie funkcję makrojednostki służącej do przyjmowania, magazynowania, kompletacji oraz wysyłki magazynowanego asortymentu.

Powierzchnia całkowita działek przeznaczonych pod inwestycję wynosi ok. 253 400,00 m2.