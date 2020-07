Lidl na wojennej ścieżce z Grant Thornton, bo Aldi okazał się tańszy o 49 centów

Lidl wezwał do kontroli sądowej w Chartered Accountants Ireland (CAI) po tym, jak organ regulacyjny nie uwzględnił skargi dyskontera przeciwko firmie Grant Thornton. Niemiecka sieć uważa, że badanie przeprowadzone w lutym 2018 r. przez audytora na zlecenie konkurencyjnego Aldi, które stwierdza, że jest on tańszy niż Lidl, było „wypaczone” i miało „fundamentalne wady” - podał "The Sunday Times".

Badanie wykazało, że Aldi był tańszy niż Tesco, Dunnes Stores i SuperValu, porównując koszyk 62 produktów własnej marki w pięciu sklepach. Według ankiety, Aldi był tańszy także od Lidla - o 49 centów. Lidl się z tym nie zgadza.

Koszyk 62 pozycji obejmował m.in. ryż, ser, chleb, dżem i jogurt.

Już w kwietniu 2018 r. Lidl złożył skargę do CAI na metodologię Grant Thornton argumentując, że firma „wypaczyła wyniki badania bezpośrednio na korzyść zleceniodawcy”.

Komitet prowadzący CAI uznał, że „istnieją słabości w metodyce badania, ale firmy nie można winić za pozycję Lidla w zestawieniu".

Lidl poprosił więc o niezależną recenzję, która wykazała, że ​​Grant Thornton ,,nie zestawił porównywalnych produktów, zastosował wadliwą metodologię z korzyścią dla swojego klienta i że ustalenia komitetu CAI w trakcie postępowania były nieuczciwe”.

Po rozszerzeniu metodologii przez Grant Thornton komitet CAI uznał, że firma dochowała standardów podczas badania.

We wniosku o kontrolę sądową Lidl stwierdził, że nie otrzymał kopii nowych informacji od Grant Thornton i chce, aby decyzja niezależnego komitetu odwoławczego z dnia 19 marca została uchylona przez Sąd Najwyższy. Twierdzi również, że komitet naruszył uczciwe procedury, nie zwracając się do Lidla o komentarz na temat nowych informacji od Grant Thornton. Lidl oczekuje teraz nowego wysłuchania w CAI i deklaracji stwierdzającej, że komitet „naruszył podstawową uczciwość”.