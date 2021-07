Lidl najemcą Koszalin Power Center. Otwarcie w drugiej połowie 2022

Supermarket Lidl w Koszalin Power Center będzie miał powierzchnię ok. 2 tys. m2. Fot. materiały prasowe

Nowy projekt Acteeum - Koszalin Power Center - realizowany we współpracy z Leroy Merlin

i Agata Meble zyskał operatora spożywczego. W ramach tego największego

kompleksu handlowego w regionie Koszalina swój wielkoformatowy supermarket o powierzchni 2 tys. mkw. otworzy Lidl.

Budowa koszalińskiego Power Center rozpocznie się jeszcze tego roku zaś otwarcie zaplanowano na drugą połowę 2022.

Prace zmierzające do rozpoczęcia budowy są już na ukończeniu, zaś oferta zakupowa Power Center już teraz jest w dużej mierze skompletowana i pełna niezwykle atrakcyjnych marek.

Przeczytaj także: Płatności bezgotówkowe w Lidlu szybsze i bezpieczniejsze

Lidl na prawie 2 000 m2 powierzchni otworzy w koszalińskim Power Center swój nowoczesny supermarket. Jednocześnie, do projektu dołączają znane marki jak LPP czy Rossmann.

Koszalin Power Center to obiekt w formule regionalnego parku handlowego, który obejmie swym zasięgiem miasto Koszalin oraz otaczający region.

Przeczytaj także: Lody Lukasa Podolskiego i wino Dolnosielskie w Lidlu

Na łącznej powierzchni 38 tys. m2 GLA Projekt zaoferuje szeroką gamę sklepów i lokali usługowych różnorodnych marek. Znajdzie się tam największy w regionie hipermarket budowlany Leroy Merlin o powierzchni ok. 12 tys. m2, supermarket Lidl o powierzchni ok. 2 tys. m2, pełnowymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata Meble o powierzchni ok. 10 tys. m2 oraz 30 lokali handlowych w ramach Retail Parku.

Koszalin Power Center obejmie także ofertę gastronomiczną, włącznie z restauracją typu drive-thru.