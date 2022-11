Lidl nie będzie promował produktów z dużą zawartością cukru i soli dla dzieci

Lidl obecnie pracuje również nad rozszerzoną wersją polityki zakupowej dot. świadomego odżywiania, która ma się ukazać do końca roku. Lidl Polska – opublikował pierwszą wersję tego dokumentu w 2019 roku. W „Polityce zakupowej – świadome odżywianie” opisane są zobowiązania sieci w zakresie zdrowego żywienia – np. redukcja zawartości soli i cukru w produktach czy zmniejszenie lub całkowita rezygnacja z wykorzystywania oleju palmowego.

Rozszerzenie asortymentu roślinnego

Im więcej produktów pochodzenia roślinnego spożywamy, tym więcej dobrego robimy dla środowiska, bioróżnorodności i własnego zdrowia. Do 2025 roku Lidl będzie konsekwentnie zwiększał udział roślinnych źródeł białka w swoim asortymencie, m.in. poszerzając gamę produktów wegańskich, takich jak marka własna „Vemondo”. Od 2023 roku sieć będzie obliczała w swoich produktach proporcję źródeł białka zwierzęcego w stosunku do białka pochodzenia roślinnego i zapewniała przejrzystość tych informacji. Do 2025 roku Lidl będzie także stopniowo zwiększał udział produktów pełnoziarnistych w produktach marki własnej.

Nowe standardy w marketingu

Sieć chce również edukować na temat prowadzenia zdrowej diety w młodym wieku. Od stycznia 2023 roku, z wyjątkiem artykułów promocyjnych na Boże Narodzenie, Wielkanoc i Halloween, Lidl skupi się na przeciwdziałaniu komunikatom marketingowym – których odbiorcami mogą być dzieci – dotyczącym żywności o wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, cukru czy soli. Podejmując to działanie, Lidl kieruje się rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Sieć będzie również promowała zdrową i zrównoważoną dietę dla dzieci.