Lidl obniża ceny kosmetyków. W promocji także środki czystości

W Gazetce promocyjnej Lidl znajdziemy m.in.

Kosmetyki marki Cien – drugi, tańszy produkt nawet do 60% taniej,

Pasty do zębów Elmex – drugi, tańszy produkt o 40% taniej.

Dodatkowo użytkownicy aplikacji Lidl Plus będą mogli skorzystać z akcji promocyjnej na wybrane żele pod prysznic Nivea – druga tańsza sztuka 60% taniej.

image001 (3).png

A od poniedziałku do soboty (od 31 lipca do 5 sierpnia) klienci skorzystają z niskich cen na kosmetyki naturalne na bazie aloesu Yumi i Yumi Kids oraz produkty do twarzy Sersanlove. W supercenach dostępne będą również kapsułki oraz płyny do prania i płukania, m.in. firmy Persil.