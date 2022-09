Lidl obniża ceny mięsa. Co i za ile można kupić?

W ofercie promocyjnej dostępne są m.in.: karkówka wieprzowa (14,99 zł / 1 kg), schab wieprzowy (13,99 zł/ 1 kg) oraz łopatka wieprzowa (12,99 zł/ 1 kg). We wrześniu w dalszym ciągu klienci będą mogli kupić rodzinną porcję filetu z piersi kurczaka za 19,99 zł/ 1 kg.

Obniżki cen w Lidlu

Obniżka cen mięsa we wrześniu to już kolejna – po maśle, serze, mleku i jajkach – z szeregu rabatów oferowanych przez Lidl Polska. To nie wszystko. W związku z wprowadzeniem niższej stawki podatku VAT od 01.02.2022 r., sieć obniżyła już ceny ponad 3 tys. produktów, a od początku roku – z kuponami w aplikacji „Lidl Plus” – taniej dostępnych było ponad 2 tys. produktów.

Klienci Lidla, będący posiadaczami Karty Dużej Rodziny, mogą nadal korzystać z rabatu 10 proc. oraz dodatkowych stałych promocji na aż 7 grup asortymentowych.