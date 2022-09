Lidl obniża ceny nawet o 80 proc. Co można kupić?

Co można kupić na wyprzedaży w Lidlu?

W sobotę 24 września ceny pościeli Livarno Home spadną i będą się zaczynały od 29 zł za 1 zestaw.

Niezależnie od wystroju, w domu warto utrzymywać porządek. Stanie się to łatwiejsze dzięki kompletowi 3 pojemników o pojemności od 1 l do 15 l (49 zł/ 1 zestaw) i odkurzaczowi akumulatorowemu 2 w 1 marki SilverCrest (399 zł/ 1 zestaw).

Osoby poszukujące wyposażenia łazienkowego mogą się zainteresować wolno opadającą deską sedesową Livarno Home – w ramach sobotniej wyprzedaży, jej cena wyniesie 39 zł za sztukę. Użytecznym akcesorium do łazienki jest też organizer na kosmetyki – od soboty oferowany za 3 zł. Tyle samo będzie kosztowało pudełko na biżuterię Livarno Home.

Wyprzedaż obejmie także artykuły dla mężczyzn, takie jak maszynka do strzyżenia włosów i brody 5 w 1 marki SilverCrest (48 zł/ 1 szt.) oraz narzędzia – np. piłę szablastą Parkside o mocy 710 W (139 zł/ 1 zestaw). To doskonała okazja, by za niewygórowaną kwotę kupić przydatne akcesoria m.in. do łazienki, warsztatu i sypialni.