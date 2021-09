Lidl odświeżył koncept piekarniczy

Działania komunikacyjne zaplanowane zostały zarówno w kanałach online, jak również w mediach tradycyjnych. Na początku września wystartuje dedykowany kampanii spot reklamowy, który dostępny będzie zarówno w TV, jak i w serwisach streamingowych. Komunikacja będzie prowadzona także w social media marki.

Odświeżony został również landing page marki oraz layout gazetek promocyjnych. Ponadto kampania została wzmocniona niestandardowymi działaniami – we wrześniu premierę będzie miał e-book kulinarny z serii „Back To School”, którego część została poświęcona właśnie temu asortymentowi. Dodatkowo, na kanale YouTube marki będzie można posłuchać podcastu „Wszystko o pieczywie”, w którym Karol Okrasa wspólnie z doświadczonym piekarzem, Bogdanem Smolorzem, odkryją tajniki udanych wypieków. Za pomysł kreatywny i realizację kampanii marketingowej odpowiada agencja GPD.

Lidl z nowymi produktami piekarniczymi

Najnowsza kampania marki to nie tylko działania komunikacyjne, ale także nowości produktowe, takich jak chleb z ziarnami, pszenne bagietki oraz muffiny, stworzone przez markę Lion.

Flagowym produktem „Piekarni w sercu Lidla” jest pieczywo z pieca kamiennego.

Od 2 do 4 września lub do wyczerpania zapasów, kupując trzy słodkie wypieki, klienci zapłacą za dwa. Taka sama promocja będzie obowiązywać na dziale słonych wypieków od 6 do 8 września lub do wyczerpania zapasów. Czasowe oferty promocyjne „Piekarni w sercu Lidla” pojawiać się będą we wszystkich sklepach Lidl Polska do końca września. Asortyment może się różnić w zależności od sklepu.