Lidl otwiera sklepy w Serocku i Gdyni

Lidl debiutuje w Serocku

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Serocku ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1100 mkw. W obiekcie zatrudniono 26 osób.

Placówka będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 6:00 do 22:00, od piątku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00.

Lidl Polska ma około 800 sklepów.