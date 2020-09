Lidl oznacza "twardość" ziemniaków

Na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 10 000 odmian ziemniaków z czego w polskim rejestrze znajduje się ich ok. 1301. Dlatego Lidl wprowadził na opakowaniach opisy ułatwiające zorientowanie się w przeznaczeniu produktu oraz jego twardości po ugotowaniu. Skala twardości po ugotowaniu wynosi od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej twarde a 5 najbardziej twarde.







W Lidlu znajdziemy m.in. ziemniaki mączyste (odmiana Lilly), z których można

przygotować puree, kopytka, pyzy, knedle, kartacze lub placki, o twardości 2. Dostępne są także ziemniaki do gotowania (odmiana Gala), z których przygotujemy dania obiadowe, twardość 4. W ofercie są również ziemniaki sałatkowe do sałatek, ziemniaków w mundurkach oraz zapiekanek. Ich stopień twardości to 5. Z ziemniaków do pieczenia (odmiana Melody), o twardości 2, przygotujemy frytki, ziemniaczane łódeczki oraz ziemniaki na grilla.

W ofercie sieci dostępne są także ziemniaki z Wielkopolski o tradycyjnych odmianach: Lord i Denar.

W sklepach sieci można znaleźć ok. 170 różnych rodzajów warzyw i owoców.