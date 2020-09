Lidl: Pandemia przyspieszyła zdalne formy pracy i rekrutacji

Trwa dyskusja o tym, jak będzie wyglądać świat po pandemii. Eksperci podkreślają, że HR zmieni się. Okazuje się, że nawet w Lidlu - gdzie, jak podkreśla Wolfgang Hennen liczą się kontakty twarzą w twarz, bezpośrednia interakcja i „bycie w terenie” - korzystają z nowinek technologicznych.

Rynek pracy na bieżąco reaguje na wszelkie zmiany społeczno-gospodarcze. W tej chwili dzieje się to szczególnie dynamicznie, a w ślad za nim zmianie ulega również podejście HR i jego narzędzia.

- Z naszej perspektywy pandemia przyspieszyła to, co powoli już się działo – z jednej strony przechodzenie na zdalne formy pracy czy zdalne formy rekrutacji. Okazuje się, że jest to możliwe, a zadania i procesy pozostają w pełni wartościowe. To dobry czas, aby jeszcze bardziej skupić się na tego typu narzędziach i je udoskonalać - komentuje Wolfgang Hennen, członek zarządu Lidl Polska, odpowiedzialny za pion personalny.

Z drugiej strony - jak zaznacza Wolfgang Hennen - znaczenie kontaktów twarzą w twarz, bezpośredniej interakcji międzyludzkiej i „bycia w terenie” istotnie wzrosło.

- W Lidlu utwierdziliśmy się w tym, co podkreślamy od lat, że podstawą sprawnego funkcjonowania firmy są ludzie, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i odpowiedzialnemu podejściu do pracy sprawiają, że firma niezależnie od sytuacji dobrze funkcjonuje - dodaje.

