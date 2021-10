Lidl płaci stażystom 3500 zł brutto. Połowa z nich zostaje w firmie

Podczas trwającego 3 miesiące stażu kandydaci mieli szansę zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe.

Kandydaci otrzymując wyższe niż w ubiegłych latach wynagrodzenie – 3500 zł brutto miesięcznie.

W ramach programu The Lidl Way to Career od początku lipca do końca września grupa studentów i absolwentów zdobywała pierwsze doświadczenie zawodowe. Każdy z 47 zakwalifikowanych do programu stażystów w swojej pracy miał okazję rozwinąć skrzydła pod okiem specjalistów. Sieć oferuje szerokie możliwości rozwoju w wielu dziedzinach – od sprzedaży, po marketing czy logistykę.

Przeczytaj także: W październiku Lidl otworzy sklep w Ostrowie Wielkopolskim

Aż 51% stażystów otrzymało propozycję pracy

- Jesteśmy dumni, że oferowane przez nas możliwości stażu dla młodych spotykają się nie tylko z dużym zainteresowaniem, ale również pozwalają na kontynuację pracy w naszej firmie. The Lidl Way to Career to dla stażystów przede wszystkim świetna okazja do rozwinięcia swoich umiejętności pod okiem najlepszych specjalistów oraz doświadczenia, jak funkcjonuje duża, międzynarodowa firma. W tym roku aż 51% z kandydatów zostaje z nami na dłużej. Jestem przekonana, że będzie to dla nich duża szansa rozwoju, a także perspektywa pracy na lata – podkreśla Marta Florczak, Chief Human Resources Officer Lidl Polska.

Za swoją pracę uczestnicy otrzymywali wyższe niż dotychczas wynagrodzenie w wysokości 3500 zł brutto. Każdy ze stażystów, który wziął udział w The Lidl Way to Career, opiekował się własnym projektem, którego wyniki przedstawione zostały przed Zarządem Lidl Polska.