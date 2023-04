Lidl Polska: mniej plastiku, więcej rozwiązań proekologicznych w sklepach

Firma ogłosiła strategię zrównoważonego rozwoju koncentrującą się na sześciu obszarach: ochronie klimatu i zasobów, poszanowaniu bioróżnorodności, uczciwym działaniu, promocji zdrowia i zaangażowaniu w dialog. W 2021 roku została ona uzupełniona o naukowo określone cele klimatyczne, zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

W ramach strategii klimatycznej, do 2030 roku Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 rokiem). Firma opracowała plan działania – dotyczy on zarówno emisji bezpośrednich, które powstają we własnych sklepach i obiektach Lidla, jak i emisji pośrednich, występujących w łańcuchach dostaw firmy.

W związku z tym sieć zachęca swoich dostawców do zmniejszenia własnych emisji. Koncentruje się głównie na tych producentach, którzy odpowiadają za 75% emisji z tzw. zakresu 3 (pośrednia emisja gazów cieplarnianych).

Zasoby w naszych rękach

Z początkiem 2022 roku sieć zawarła umowę ze sprzedawcą energii na wydanie świadectw pochodzenia energii w całości ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że Lidl Polska będzie wykorzystywać wyłącznie zieloną energię, wytwarzaną z wody, wiatru, biomasy czy słońca. Zwyczajna elektryczność generuje ponad 600 gramów spalin i dwutlenku węgla na kilowatogodzinę, podczas gdy emisja energii z OZE jest do nawet 15 razy mniejsza.

Sklepy sieci wyposażone są również w rozwiązania ekologiczne jak: gruntowe pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED czy technologię odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych i wentylacji mechanicznej (rekuperacja).

Lidl Polska opracował także autorską Politykę wodną w sektorze zakupów towarów handlowych, czyli dokument określający wyzwania, cele i obowiązki w zakresie odpowiednich praktyk wykorzystywania zasobów wodnych w łańcuchu dostaw. Wszystkie partnerskie przedsiębiorstwa rolne Lidl dokumentują swoje kompetencje w zakresie dobrych praktyk rolniczych. Uwzględnia się przy tym również aspekty użytkowania wody.

It’s a plastic world

Lidl realizuje strategię REset Plastic, która dotyczy redukcji i recyklingu plastiku w zakresie opakowań marek własnych.

W ramach strategii REset Plastic, sieć dąży, aby do 2025 roku:

100% opakowań maksymalnie nadawało się do recyklingu,

zużycie plastiku w opakowaniach zostało zredukowane do 20%,

w opakowaniach wykorzystywano średnio 25% recyklatów.

Lidl wprowadził znakowanie owoców i warzyw naturalnym światłem, dzięki czemu wybrane BIO owoce i warzywa rozpakowano z plastikowych opakowań.

W sklepach sieci dostępne są również woreczki wielokrotnego użytku, które można wykorzystać zamiast plastikowych „zrywek”. Do oferty wprowadzane są artykuły gospodarstwa domowego (np. wiaderka, kosze na pranie) wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu.

Ponadto Lidl stale współpracuje z dostawcami w celu zmniejszenia zawartości plastiku w opakowaniach bądź całkowitej ich eliminacji, np. w asortymencie owoców i warzyw.