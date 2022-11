Lidl Polska przeznaczy ponad 230 mln zł na podwyżki dla pracowników

Zespół firmy liczy aktualnie ponad 27 000 osób. Sieć w dalszym ciągu planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie. Planowane inwestycje zaowocują stworzeniem ok. 1 400 nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

Ile będą zarabiać kasjerzy i magazynierzy Lidla?

Od stycznia 2023 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy wzrośnie do poziomu – 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto.

Ile zarabiają menadżerowie w Lidlu?

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 zł brutto do 7000 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 7000 zł brutto do 7400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 7800 zł brutto do 8300 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 230 mln zł.

Powstanie 1 400 nowych miejsc pracy

Od stycznia 2023 roku wynagrodzenia pracowników sklepów i magazynów ponownie wzrosną. Dodatkowo powstanie ok. 1 400 nowych miejsc pracy. Na podwyżki wynagrodzeń oraz utworzenie nowych stanowisk wydamy łącznie ponad 230 000 000 zł. Jestem dumny z całego naszego zespołu tworzącego firmę Lidl Polska” – komentuje Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska.

Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy Lidl?

Śieć gwarantuje załodze szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia, wyprawka „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Firma promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne. Wszyscy pracownicy oraz ich bliscy mogą poszerzać swoje kompetencje, dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online.

W ramach świątecznej niespodzianki każdy pracownik firmy Lidl Polska otrzyma dodatkowo 1 000 zł (w formie kuponów zakupowych w aplikacji Lidl Plus) – jest to świadczenie o 25% wyższe niż w zeszłym roku. Sieć zaprosiła w ten sposób wszystkich swoich pracowników, współpracowników, a także osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów do wzięcia udziału w wielkiej akcji promocyjnej aplikacji zakupowej Lidl Plus. Dodatkowo do rąk dzieci pracowników trafił ponad 23 500 świątecznych paczek pełnych zabawek i smakołyków.