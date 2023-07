Lidl Polska radzi, jak jeść zdrowo i smacznie. Live z psycholożką i trenerem

W kampanii Zadbajmy o siebie Anna i Robert Lewandowscy, wraz z psycholożką Magdaleną Chorzewską, dietetyczką Dominiką Hatalą oraz trenerem personalnym Jakubem Głąbem, wskazują, jak w prosty sposób można zrobić coś dla siebie. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie do diety większej ilości warzyw i owoców oraz częstsze picie wody. Będzie to zdecydowanie łatwiejsze z nowym, darmowym ebookiem, dostępnym na stronie internetowej Lidl Polska. Zawiera on aż 16 premierowych przepisów od Kingi Paruzel, merytoryczny artykuł przygotowany przez dietetyczkę Dominikę Hatalę, praktyczne tipy i planer posiłków.

Jak zatem jeść zdrowiej na co dzień? Z Ryneczkiem Lidla to niezwykle proste! Wystarczy wprowadzić do swojej diety więcej kolorów! Owoce i warzywa powinny być stałym składnikiem naszej codziennej diety, ponieważ stanowią główne źródło witamin, składników mineralnych, błonnika pokarmowego oraz naturalnych przeciwutleniaczy. Według zaleceń WHO należy spożywać każdego dnia około pół kilograma warzyw i owoców – różnorodnych i różnokolorowych. W prawidłowo zaplanowanym jadłospisie powinny się one znajdować w możliwie każdym posiłku. Mogą występować w różnej postaci – surowe, gotowane, pieczone lub np. w formie soku. Kilku ważnych rad udzieliła w tym temacie Dominika Hatala, dietetyczka: „Należy pamiętać, że witaminy A i C są nietrwałe i rozkładają się w czasie przygotowywania posiłków. Dlatego warzywa i owoce powinny być spożywane głównie na surowo i przygotowywane bezpośrednio przed spożyciem.”

Przygotowała również kilka dodatkowych rad:

#1 Aby zachować największą wartość odżywczą warzyw w surówkach, należy je płukać szybko pod bieżącą wodą.

#2 W rozdrobnionych warzywach następują straty witaminy C, na skutek kontaktu z powietrzem, dlatego też trzeba je jak najszybciej połączyć z oliwą lub olejem. Dodany tłuszcz zabezpiecza tkanki warzyw przed dostępem powietrza, przez co hamuje proces utleniania witaminy C.

#3 Znaczne starty witamin i składników mineralnych może także powodować ich nieumiejętne gotowanie. Straty kulinarne szacuje się wtedy na około 55 do 75% dla witaminy C i około 20% dla witaminy A.

#4 Warzywa, zarówno świeże, jak i mrożone – należy wkładać do jak najmniejszej ilości wrzącej i osolonej wody, ponieważ w czasie gotowania cześć witamin przechodzi do wywaru. Warzywa powinniśmy gotować najkrócej, jak jest to możliwe. Liściaste tylko kilka minut, natomiast korzeniowe odpowiednio dłużej, aby były miękkie. Wywary po gotowaniu warto wykorzystać do innych potraw, np. do zup, aby nie zmarnować zawartych w nich składników mineralnych.