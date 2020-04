Lidl Polska rozpoczął montaż stacji dezynfekujących

fot. materiały prasowe

Wkrótce we wszystkich sklepach sieci Lidl zostaną zamontowane specjalne stacje do dezynfekcji dłoni.

Sieci handlowe podejmują liczne działania mające zapewnić ochronę pracownikom oraz klientom. Jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa jest higiena dłoni, dlatego Lidl Polska rozpoczął montaż specjalnych stacji dezynfekujących. Stacje już funkcjonują w kilkudziesięciu sklepach sieci. W ciągu kilku kolejnych dni pojawią się we wszystkich obiektach, w całej Polsce. Stacje działają w sposób bezdotykowy automatycznie dozując środek do dezynfekcji.

- Wszyscy doskonale wiemy jak ważna w aktualnej sytuacji jest higiena rąk. Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny nieustannie przypominają nam zasady prawidłowego mycia rąk oraz dezynfekcji. Czyste dłonie to jednocześnie większe bezpieczeństwo dla nas i naszych bliskich. Chcąc wyjść naprzeciw tym potrzebom społeczeństwa rozpoczęliśmy montaż stacji dezynfekujących w sklepach naszej sieci. Wkrótce klienci odwiedzający sklepy Lidl będą mogli w bezpieczny, bezdotykowy sposób zdezynfekować dłonie przy wejściu do sklepu i tym samym w bardziej komfortowych warunkach dokonać zakupów – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.