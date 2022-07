Lidl Polska rozpoczyna 6. rok współpracy w ramach Programu Karty Dużej Rodziny

Według danych Ministerstwa, w Polsce z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 1,2 mln osób, a liczba aktywnych kart zbliża się do 3,8 mln. Jej beneficjentami są rodziny wielodzietne (posiadające trójkę lub więcej dzieci), dla których jedną z podstawowych trudności są finanse.

Lidl Polska jest partnerem ogólnopolskiego Programu Karty Dużej Rodziny od kwietnia 2017 roku. Aby wesprzeć swoich klientów, firma po raz kolejny przedłuża współpracę w ramach Karty Dużej Rodziny – tym razem do 31 lipca 2023 r. Posiadacze karty skorzystają w sklepach Lidl z rabatu 10% i dodatkowych, stałych promocji na 7 grup asortymentowych, tj.:

§ świeże owoce i warzywa z „Ryneczku Lidla”,

§ bułki i chleby z „Piekarni w sercu Lidla”,

§ chemia domowa „W5”,

§ dania dla dzieci w słoiczkach marek: „Bebiprima”, „Bobovita”, „HiPP”, „Lupilu”,

§ kosmetyki i artykuły do pielęgnacji ciała marki „Cien”,

§ artykuły marki „Kuchnia Lidla” (w szczególności kasza, ryż, cukier),

§ a także w lipcu i sierpniu lody marek „Gelatelli” i „Bon Gelati”.

Co więcej do akcji na stałe zostały włączone wszystkie buty i ubrania dla dzieci dostępne w sprzedaży stacjonarnej. W związku z powrotem do szkoły od 01.08.2022 r. do 11.09.2022 r. Lidl wprowadza także rabat -10% z Kartą Dużej Rodziny na artykuły szkolne i piśmiennicze takie jak: piórniki, plecaki, tornistry, zeszyty, bloki, notesiki, ołówki, kredki, pisaki, długopisy, gumki itp. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do 11.09.2022 r. Dotyczy wyłącznie oferty stacjonarnej. Co istotne, rabat w ramach Programu Karty Dużej Rodziny łączy się z innymi promocjami i zniżkami w sklepach Lidl Polska tak, aby dużym rodzinom było łatwiej.

Jednocześnie, sieć Lidl Polska podkreśla, że chroni polskie rodziny przed inflacją. Oferowanie produktów wysokiej jakości, w niskiej, atrakcyjnej cenie jest wpisane w DNA firmy od początku jej działania. Od momentu uruchomienia pierwszych sklepów Lidl w tym roku minęło 20 lat. Przez ten czas ani na moment firma nie porzuciła starań w zakresie dążenia do niskich cen. W związku z wprowadzeniem niższej stawki podatku VAT, od 1 lutego 2022 r. obniżono ceny ponad 3 000 produktów. Tylko od początku 2022 roku łącznie już ponad 2 000 produktów było tańszych dzięki kuponom w aplikacji zakupowej Lidl Plus. Od stycznia tego roku Lidl wprowadził już 960 obniżek cen stałego asortymentu. Konkurencyjną ofertę sklepów Lidl Polska potwierdzają także prowadzone regularnie niezależne opracowania, w tym m.in. raport „Koszyk Zakupowy” przygotowany przez ASM Sales Force Agency. W ostatnich raportach, opublikowanych w czerwcu oraz lipcu br., Lidl zajął pozycję lidera wśród sklepów swojego formatu oraz drugie miejsce ogółem w zestawieniu wszystkich badanych sieci handlowych (Raport ASM, czerwiec, lipiec 2022).