Lidl Polska wyposaży polskie szkoły. Rusza 2. edycja akcji „Szkoły Pełne Talentów”

Lidl Polska chce powtórzyć sukces akcji „Szkoły Pełne Talentów”. W ramach pierwszej edycji sieć przekazała prawie 40 000 nagród ponad 10 600 szkołom, które zgłosiły się do programu. Projekt pozwolił doposażyć placówki – szkoły podstawowe, ogólnokształcące, branżowe oraz technika – w których uczą się miliony polskich dzieci. Czas powtórzyć ten sukces!

- Jako sieć chętnie angażujemy się w działania związane z odpowiedzialnością obywatelską. „Szkoły Pełne Talentów” to nasz ogólnopolski program, dzięki któremu możemy realnie zmienić na lepsze warunki, w których uczą i rozwijają się polskie dzieci. Głęboko wierzymy w to, że w tym roku ponownie zaangażujemy do programu wielu naszych klientów, którzy z chęcią będą przekazywali Talenciaki zarejestrowanym szkołom – wyjasnia Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Odbieraj Talenciaki za zakupy

Od 1 września do 5 listopada br. w sklepach Lidl Polska klienci w zamian za dokonane zakupy, będą otrzymywać specjalne vouchery – Talenciaki. Na stronie lidl.pl/szkoly będą mogli przekazać je wybranej szkole. Placówka sama zdecyduje, na co zostaną one wymienione. W tegorocznym katalogu znajduje się aż 120 różnych nagród z 7 kategorii. Każda szkoła może wybrać to, czego najbardziej potrzebuje.

Aby wziąć udział w akcji, należy zrobić zakupy na minimum 50 zł, jednocześnie kupując przynajmniej 1 warzywo lub 1 owoc. Otrzymanego za zakupy Talenciaka można przekazać wybranej przez klienta szkole, która wymieni go na nagrodę. Z akcji wyłączone są artykuły alkoholowe, tytoniowe, leki, produkty do początkowego żywienia niemowląt – szczegóły znajdują się w regulaminie dostępnym na lidl.pl/szkoly oraz w sklepach sieci Lidl Polska.

Lidl Polska przygotował dodatkowe niespodzianki dla zarejestrowanych w programie szkół. Pierwsze 10 placówek, które przekroczą 1000 Talenciaków na swoim koncie, otrzyma od sieci nagrodę specjalną.

Do akcji dołączyli Anna i Robert Lewandowscy

Do tegorocznej akcji „Szkoły Pełne Talentów” ponownie dołączyli Anna i Robert Lewandowscy, którzy są ambasadorami akcji.

- To dla mnie bardzo ważne, aby wspierać dzieci i młodzież w znajdowaniu pasji oraz rozwijaniu zainteresowań. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny możemy być ambasadorami tego wspaniałego projektu. Ubiegłoroczna edycja programu „Szkoły Pełne Talentów” była przykładem doskonałej pracy zespołowej. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się powtórzyć ten sukces i spełnić marzenia uczniów – komentuje Anna Lewandowska.

- Realizowanie swoich celów oraz osiąganie sukcesów wymaga wysiłku oraz wytrwałości.Jednak rozwijanie talentów jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, którą można dla siebiezrobić. Wsparcie w postaci dobrze wyposażonej szkoły, w której można realizować swojepasje, to połowa sukcesu. Wierzę w to, że dzięki drugiej edycji „Szkół Pełnych Talentów”miliony polskich dzieci będą mogły sięgać po marzenia – mówi Robert Lewandowski.

Kampania 360 stopni „Szkoły Pełne Talentów” rozpocznie się w 1 września i potrwa aż do 5 listopada br. Za zakup mediów odpowiada agencja Havas Media. Za komunikację kreatywną kampanii odpowiada agencja GPD.

Regulamin akcji dostępny jest na stronie: lidl.pl/szkoly.