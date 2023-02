Lidl Polska z ofertą na Światowy Dzień Pizzy

Polacy uwielbiają włoską kuchnię, dlatego z okazji Światowego Dnia Pizzy, Lidl Polska zaprasza klientów na tydzień w stylu włoskim - informuje sieć.

Od poniedziałku, 6 lutego, w sklepach sieci dostępne są liczne produkty marki Italiamo, takie jak: szynka parmeńska (12,99 zł/ 1 opak./ 90 g)[1], ser parmigiano reggiano tarty lub w płatkach (9,03 zł/ 1 opak./ 100 g), oliwa z oliwek z Bari (18,99 zł/ 1 opak./ 500 ml)[2] oraz krojone pomidory z ziołami w puszce – taniej o 26 proc. (3,29 zł/ 1 opak./ 425 ml[3]). Do przygotowania domowej pizzy przyda się też mąka typ 00 marki TO TA! (3,49 zł/ 1 opak./ 1 kg). Od poniedziałku, 6 lutego, w sklepach Lidl Polska znajdują się również gotowe pizze w trzech wariantach: Arrabbiata, Quattro Formaggi oraz Prosciutto e Formaggio (14,99 zł/ 1 opak./ 350- 400 g[4]), które do soboty, 11 lutego, będą objęte akcją promocyjną drugi produkt 60 proc. taniej. Warto spróbować również pinsy (12,99 zł/ 1 szt.), czyli dania, które bywa określane jako starszy odpowiednik pizzy.

Poza produktami spożywczymi, w sklepach stacjonarnych sieci oferowane są akcesoria. To m.in. kamień do wypiekania pizzy marki Ernesto, o kształcie prostokątnym (wymiary 30 × 38 cm) lub okrągłym (średnica ok. 38 cm), w cenie 39,99 zł/ 1 szt. Kamień, wykonany z trwałego kordierytu, jest odporny na zarysowania i nadaje się do przyrządzania również innych potraw, np. tarty oraz pieczywa. Ponadto pochłania wilgoć, dzięki czemu ciasto staje się chrupiące.

Pizzę można przygotować w kuchni – wkładając kamień do piekarnika – jak również w ogrodzie, umieszczając go na grillu.

„Aby delektowanie się sztandarową włoską potrawą było jeszcze wygodniejsze (i przyjemniejsze), warto skorzystać z dostępnej w sklepach Lidl Polska dwustronnej, bambusowej deski do pizzy (średnica ok. 31 cm), w cenie 24,99 zł/ 1 szt. Z jednej strony deski znajduje się 6 nacięć, które ułatwią krojenie, a z drugiej – wygodne wgłębienie na obwodzie, przeznaczone na sos” – informuje sieć.

Wybrane włoskie specjały oraz akcesoria do przygotowania pizzy będą dostępne w sklepach stacjonarnych Lidl Polska od poniedziałku do soboty, 6-11 lutego, albo do wyczerpania zapasów.