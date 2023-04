Lidl promuje mleko marki Pilos. Od polskich krów

Lidl Polska od lat współpracuje z polskimi mleczarzami, oferując produkty pod marką Pilos. W portfolio marki dostępnych jest ponad 100 produktów – nabiału oraz przetworów mlecznych. W sklepach znajdziemy twarogi oraz masło Pilos, których sekretem tradycyjnego i pysznego smaku jest właśnie polskie mleko. Obecnie sieć współpracuje z wieloma krajowymi mleczarniami, takimi jak m.in.: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek czy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu. Lidl Polska wspiera rozwój polskich dostawców również poprzez eksport ich produktów na rynki zagraniczne, na których obecna jest sieć. Nabiał – obok polskich wędlin i mięsa – cieszy się największym zainteresowaniem za granicą.

Lidl Polska prowadzi obecnie kampanię „Wszystko co najlepsze z mleka”, która promuje produkty dostępne pod marką Pilos. Sieć podkreśla, że to właśnie dzięki polskiemu mleku, artykuły mają wyjątkowy smak i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród klientów. Kampanii towarzyszą również specjalne oferty promocyjne – od czwartku 13 kwietnia do soboty 15 kwietnia przy zakupie dwóch opakowań jogurtu naturalnego 3% Pilos za drugie opakowanie zapłacimy 60% taniej (1,23 zł/ 400g/ 1 opak. – cena przy zakupie dwóch sztuk, 1,76 zł – cena regularna).