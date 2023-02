Lidl proponuje dodatkowe kupony z rabatami w aplikacji. Jak je zdobyć?

Rabaty na zakupy z aplikacją Lidl Plus

Aplikacja Lidl Plus zapewnia swoim użytkownikom liczne korzyści. Jedną z nich są dodatkowe kupony w formie zdrapki, które od poniedziałku 6 lutego – w ramach Lidlowego Programu Oszczędnościowego – zmienią się jeszcze na lepsze. Do soboty 25 lutego, za każde zakupy w sklepach Lidl Polska, klienci otrzymają zdrapki: srebrną (za wydane mniej niż 50 zł), złotą (od 50,01 zł do 100 zł) lub diamentową (za więcej niż 100,01 zł).

Zdrapka z dodatkowym kuponem

Pod zdrapkami znajdą się dodatkowe kupony z rabatami na kolejne produkty, przy czym atrakcyjność kuponu zależy od wielkości zakupów: im większe zakupy, tym lepszy kupon. Wystarczy, że przy kasie zeskanują aplikację Lidl Plus, aby na ekranie głównym, pod kuponami, pojawiła się zdrapka, a wraz z nią – dodatkowy kupon z określonym benefitem.

Srebrne, złote oraz diamentowe zdrapki Lidl Plus będą przyznawane do soboty 25 lutego. Więcej informacji o dodatkowych kuponach na stronie lidl.pl/program.