Lidl przeznaczy 7,5 mln zł na kupony rabatowe dla pracowników

Lidl Polska zachęca do wzięcia udziału w akcji promocyjnej, w ramach której ofertuje kupony rabatowe o łącznej wartości 300 zł.

W akcji oprócz pracowników Lidl Polska wezmą również udział współpracownicy, a także osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów sieci.

Kupony w aplikacji Lidl Plus

Pracownicy zrealizują kupony za pomocą aplikacji zakupowej Lidl Plus, która pozwala na skorzystanie z wyjątkowej oferty zniżek w sklepach sieci. Pracownicy będą mogli zaprosić do udziału w akcji dowolnie przez siebie wybrane osoby, w tym swoich bliskich.



Zespół Lidl Polska liczy aktualnie 25 tys. osób. Sieć w dalszym ciągu planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie, przeznaczając w 2022 roku na utworzenie nowych miejsc pracy blisko 100 mln zł. Planowane inwestycje zaowocują stworzeniem ok. 1 500 nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

Podwyżki w Lidlu

Od marca 2022 r. sieć ponownie podwyższyła wynagrodzenia swoich pracowników. W ten sposób pracownicy sklepów zarabiają obecnie od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto.



Lidl Polska właśnie dostosował swoje oficjalne platformy rekrutacyjne tak, aby dotrzeć do osób z Ukrainy z propozycją pracy jak najszerzej – od tej pory wybrane ogłoszenia rekrutacyjne są publikowane w języku polskim oraz ukraińskim.