Lidl przyspiesza ekspansję w Wielkiej Brytanii

Brytyjski oddział Lidla poinformował, że do końca 2025 roku chce zwiększyć liczbę sklepów w tym kraju do 1100. Sieć handlowa planuje zatrudnić ok. 4 tys. nowych pracowników, pisze "Puls Biznesu" za agencją Reuters.