Lidl przyzna nagrody dostawcom, którzy walczą z luką płacową

Kobiety są nie tylko zaangażowane, sumienne i empatyczne, ale też dobrze wykształcone. Mimo swoich kompetencji, stanowią one w Polsce 54 proc. kadry kierowniczej oraz tylko 34 proc. zespołów zarządzających – wynika z badania firmy doradczej Korn Ferry, partnera 4. edycji konkursu „Lidl Fair Pay”.

Zespół Lidl Polska liczy obecnie ponad 27 000 pracowników. Idea fair pay oraz polityka równości płacowej to nie tylko fundamenty kultury organizacyjnej sieci, ale też wartości promowane przez firmę poprzez ogólnopolski konkurs „Lidl Fair Pay”.

Do udziału w inicjatywie Lidl Polska wspólnie z partnerami – firmą doradczą Korn Ferry oraz European Conferences United – zaprasza polskie firmy, których polityka wynagrodzeniowa między kobietami a mężczyznami jest najbardziej wyrównana. Zgłoszenia do 5. edycji konkursu przyjmowane są od 22 maja do 15 czerwca 2023 roku. Honorowi zwycięzcy zostaną ogłoszeni 3 października podczas V Kolacji CEO & Board Directors Dinner.

- W Lidl Polska bardzo świadomie prowadzimy działania, aby promować kulturę włączenia oraz różnorodność. W 2019 roku, aby zwrócić większą uwagę na problem równości płac w Polsce, stworzyliśmy nagrodę honorową „Lidl Fair Pay”. Jest ona przyznawana przedsiębiorstwom, które – tak samo jak my – sprawiedliwie traktują pracowników oraz wspierają stosowanie jednakowej polityki płacowej. Wierzymy, że dzięki naszym partnerom oraz firmom, które w ramach konkursu chętnie dzielą się swoimi inicjatywami, wspieramy rozwój rynku i zmieniamy go na lepsze – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Luka płacowa i rola kobiet w biznesie

W Lidl Polska wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od subiektywnych kryteriów, jak płeć czy wiek. Decydują wyłącznie kompetencje. W 2020 roku, aby aktywnie wspierać równość płci i wzmacniać pozycję kobiet w biznesie, firma podpisała UN Women’s Empowerment Principles (WEPs) – wspólną inicjatywę UN Women i UN Global Compact. W 2022 roku sieć rozszerzyła także współpracę z UN Global Compact o działania edukacyjne, przystępując do Programu „Business & Human Rights”.

United Nations Global Compact Network Poland jest także patronem konkursu „Lidl Fair Pay”.