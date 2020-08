Lidl sprząta plaże, a Biedronka góry

fot. sprzątanie Tatr

Biedronka przyłączyła się do akcji „Czyste Tatry”, wspierając akcję finansowo i zapewniając produkty spożywcze do pakietów startowych. Co roku po sezonie letnim turyści zostawiają ponad 20 ton odpadów. Ostatnio informowaliśmy, że Lidl zaangażował się w akcję sprzątania nadmorskich plaż.

W organizowanej przez Stowarzyszenie Czysta Polska akcji „Czyste Tatry” może wziąć udział każdy. Szybkie znalezienie punktów rejestracji i oddawania zebranych odpadów ułatwią mapki dołączane do pakietu startowego. Pakiet zawiera też m.in. worki na śmieci i koszulki z ilustracją Andrzeja Mleczki.

- Dzięki wsparciu idei, która przyświeca projektowi „Czyste Tatry”, możemy dotrzeć z pozytywnym przekazem do milionów Polaków. Z takim partnerem jak Biedronka łatwiej wziąć na barki odpowiedzialność za poprawę kondycji środowiska naturalnego - komentuje Rafał Sonik, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska, przedsiębiorca.

Na wolontariuszy, którzy podzielą się w internecie swoim udziałem w sprzątaniu Tatr, czekają nagrody. 10 osób, które w dniu wydarzenia opublikuje najciekawsze zdjęcia z hashtagiem #CzysteTatryzBiedronką na swoim Facebooku lub Instagramie, otrzyma pakiety z niespodzianką, a najciekawsze trzy fotografie dostaną również bony na 200 zł do wykorzystania w dowolnej Biedronce przez kolejne 6 miesięcy.

Do udziału w wydarzeniu zachęcają klientów lokalne sklepy, m.in. w Zakopanem. Na rzecz stowarzyszenia Biedronka przekazała też część dochodu ze sprzedaży książki o Eko Słodziakach. Do organizacji trafiła złotówka za każdy egzemplarz sprzedany w Światowy Dzień Środowiska (5 czerwca br.)

Do udziału w projekcie „Czyste Tatry” można się zgłosić poprzez stronę internetową stowarzyszenia lub na miejscu, w jednym z punktów rejestracji (nad Morskim Okiem, w Punkcie Informacji Turystycznej pod Gubałówką, w Kuźnicach oraz Dolinach: Kościeliskiej, Małej Łąki, Strążyskiej lub Chochołowskiej).