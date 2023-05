Lidl stawia na telewizję, Intermarche na radio

Rynek reklamy internetowej w kwietniu 2023

W kwietniu Gemius odnotował 71,6 mld emisji kreacji reklamowych display i wideo, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 2,5 tys. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 86,8% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 9,7 sekundy (10 sekundy dla kreacji typu display i 8 sekundy dla kreacji wideo).

Średnia widoczność kreacji digital w marcu (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 48%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 62,1% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 48%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (29,4 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w kwietniu wyniósł 41,1%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 10,15 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji - 51,6%. Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (5,9 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 8,2%) oraz Leisure Time (4,7 mld kontaktów reklamowych i SoV – 6,6%).

Top reklamodawcy online w kwietniu 2023

Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w kwietniu 2023 była marka Media Expert, która wygenerowała 2 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 79,7% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się Allegro.pl z 1,9 mld kontaktów i 78,1% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Ceneo.pl (1,9 mld kontaktów i zasięg na poziomie 76,9%). Ranking TOP 10 marek zamyka Neonet, który odnotował 0,6 mld kontaktów reklamowych.

Wydatki na reklamę online w kwietniu 2023

Analiza wydatków reklamowych na kampanie display online potwierdza aktywność marki Media Expert, która znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia - jej udział w wydatkach wśród wszystkich marek wyniósł 3,4%. Na drugim miejscu uplasowało się Allegro.pl z 3,2% udziału, natomiast podium zamyka Ceneo.pl (3,1% udziału).

Gemois zaznacza, że dane na temat wydatków w internecie stanowią wartości estymowane na podstawie cenników wydawców, gdzie wszystkie aktywności liczone były po stawce CPM (Cost per mile). Wyliczane są dla aktywności display, na platformach PC i Mobile, z wykluczeniem wideo i mediów społecznościowych/wyszukiwarek.

Rynek reklamy telewizyjnej w kwietniu 2023

W kwietniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Pharmaceuticals”. Wygenerowała ona ponad 14,3 mld kontaktów reklamowych, docierając do 95,1% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w marcu wyniósł dla tej branży 21,5%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku - 18,7 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Trade” (11,8 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie17,7% oraz 95,3% zasięgu), podium zamyka natomiast branża Food (9 mld kontaktów reklamowych, SoV – 13,6% i zasięg - 95%).

Top reklamodawcy TV w kwietniu 2023

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w kwietniu – podobnie jak w marcu – była marka Lidl. Wygenerowała ona 1,2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 87,3% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert (858 mln kontaktów reklamowych i 87,5% zasięgu), natomiast na trzecim – Plus (855 mln kontaktów i 86,5% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu znalazł się T-Mobile z 603,5 mln kontaktów reklamowych i 82,5% zasięgu w populacji 7-75.

Top reklamodawcy telewizyjni, źródło: Gemius

Wydatki na reklamę TV w kwietniu 2023

Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Media Expert – jej udział w wydatkach wyniósł 1,7% - a na drugim Lidl, z udziałem na poziomie 1,69%. Trzecie miejsce należało do banku PKO BP z udziałem 1,6%.

Rynek reklamy radiowej w kwietniu 2023

W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w kwietniu była branża „Trade” (7,7 mld kontaktów reklamowych). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (2,9 mld kontaktów) oraz „Automotive” (1,2 mld kontaktów).

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w kwietniu była marka Media Expert - wygenerowała ona 1,6 mld kontaktów reklamowych, docierając do 81,8% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Euro RTV AGD (1,1 mld kontaktów reklamowych, 75,3% zasięgu), na trzecim – Lidl (386,3 mln kontaktów, 69,6% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamykają markety Intermarche (247,1 mln kontaktów i 68,3% zasięgu) oraz Carrefour (213,3 mln kontaktów, 66,1% zasięgu) - podaje Gemius.

Wydatki na reklamę radiową w kwietniu 2023

Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w kwietniu marka Media Expert (11,2%). Kolejne miejsca należą do Euro RTV AGD (6,6%) oraz portalu podatki.gov.pl (2,35%). Na 10 miejscu zestawienia znalazł się Intermarche z udziałem 1,2% w wydatkach reklamowych.