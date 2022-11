Lidl : Szkoły zdobyły 26 mln Talenciaków

Kampania „Szkoły Pełne Talentów” zdobyła sympatię nauczycieli, uczniów i całych rodzin, bo dzięki niej możliwe było zdobycie dodatkowych pomocy naukowych, sprzętu sportowego i informatycznego oraz akcesoriów do pracy kreatywnej.

Akcja „Szkoły Pełne Talentów” to działanie marketingowe przygotowane we współpracy z firmą TCC Global - agencją marketingu lojalnościowego. Jej uruchomienie poprzedziło kilka miesięcy rzetelnych przygotowań. Zanim kampania została zapowiedziana w mediach przez gwiazdy polskiego sportu Annę i Roberta Lewandowskich, jej twórcy badali potrzeby szkół oraz stworzyli „know-how” dla szkół, tak by ułatwić beneficjentom jego implementację. Dzięki wykonanym przez TCC Global działaniom i zaangażowaniu sieci Lidl Polska kampania „Szkoły Pełne Talentów” odniosła sukces.

Liczba placówek zaangażowanych w akcję potwierdza, że polskie szkoły potrzebują działań, które pozwalają im odnowić wyposażenie, uzupełnić je o nowości, bo dzięki temu edukacja w nich staje się bardziej atrakcyjna.

Mimo że akcja w sklepach oficjalnie zakończyła się 13 listopada, to szkoły mają jeszcze szansę wygrać w losowaniu nagrody głównej w Wielkiej Szkolnej Loterii zaplanowanym na 25 listopada oraz mogą nadal wymieniać „Talenciaki” na nagrody. W katalogu nagród akcji znajduje się aż 90 pozycji. Są tam materiały dydaktyczne niezbędne do lekcji biologii, matematyki, informatyki czy wychowania fizycznego, ale także przybory do prac twórczych takie jak: artykuły plastyczne, krosna do tkania czy akcesoria do nauki muzyki. Podczas trwania akcji szkoły najchętniej wymieniały „Talenciaki” na sprzęt informatyczny i sportowy, gdyż właśnie tego brakuje im najbardziej.

Akcja „Szkoły Pełne Talentów” jest potwierdzeniem, że sieci handlowe i ich klienci mogą stać się motorem do działań wspierających społeczności lokalne, a ich współpraca może owocować efektami pożytecznymi dla każdego.

Jak podkreślają twórcy akcji, kampanię typu „Community” można zastosować wszędzie tam, gdzie jest duża częstotliwość kontaktu z klientem – w sklepach, na stacjach benzynowych, punktach usługowych. Bliskość klienta powoduje, że razem z nim można wypracowywać działania dla społeczności lokalnych takich jak szkoła, lokalne kluby sportowe czy domy kultury. Ważne jest by połączyć codzienność z zaangażowaniem i pomocą innym.