Lidl testuje nowy koncept - wyróżniki to inspiracje kulinarne i przytulny wystrój

fot. za Lidl

W odrestaurowanym sklepie w mieście Lokeren sieć Lidl postanowiła przetestować nowy koncept. Supermarket jest podzielony na tzw. kuchnie świata, które mają inspirować klientów.







W Belgii Lidl otworzył sklep z "cieplejszym" wystrojem i zupełnie nowym układem.

- Zauważamy, że w ostatnich latach klienci spieszyli się i nie zawsze mieli ochotę spędzać dużo czasu na kupowaniu produktów spożywczych. Mimo to chcą jeść świeżą i zdrową żywność - mówi rzecznik prasowy firmy Isabelle Colbrandt.

Po wejściu do sklepu kupujący przechodzą do „świata restauracji”, w którym mogą szybko znaleźć wszystko, czego potrzebują na świeżą kolację lub lunch. W tym dziale Lidl łączy warzywa i owoce, świeże mięso, drób oraz produkty wegetariańskie i wegańskie. Kącik z przepisami z „The Kitchen of Lidl” dostarcza klientom inspiracji. W innym rogu kupujący znajdą wyciskarkę do pomarańczy oraz lodówkę z sałatkami, świeżymi posiłkami i koktajlami. Wszystkie mrożonki i artykuły non-food znajdują się na tyłach sklepu. W sklepie znajduje się sześć automatycznych kas do szybkich płatności za ograniczoną liczbę artykułów.

Nowością jest również sam wystrój sklepu - drewniane meble nadają wnętrzu ciepłą atmosferę. Placówka ma 1500 mkw. powierzchni.

Przeczytaj także: Lidl z ofertą garnków i zastawy od Gerlacha

- Na razie nie planujemy rozszerzania koncepcji na inne sklepy. Chcemy ją najpierw przetestować i przeanalizować doświadczenia klientów i pracowników - mówi Isabelle Colbrandt.