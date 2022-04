Lidl testuje sprzedaż świeżych zestawów sushi

Firma rozpocznie sprzedaż zestawów już 28.04. Najtańszy z nich dostępny będzie w cenie 29,90 zł. Sieć rozważa rozszerzenie testu na kolejne duże miasta.

Już od 28.04 mieszkańcy województwa wielkopolskiego będą mogli skorzystać z oferty świeżych, jednodniowych zestawów sushi, dostępnych w wybranych sklepach sieci Lidl Polska. Świeżo przygotowane rolki od Sushi Tokio dostępne będą od poniedziałku do soboty oraz od piątku do soboty – w przypadku dużego zestawu weekendowego. Mieszkańcy Poznania i okolic do wyboru będą mieli 4 zestawy, zawierające od 11 do 34 sztuk sushi. Lidl gwarantuje codzienne dostawy, które będą realizowane w godz. od 6:00 do 10:00 tak, aby sushi zawsze było świeże.

Sushi Tokio powstało w roku 2009. Specjalnie wyselekcjonowane surowce i ręczne przygotowanie zestawów gwarantują najlepszą jakość i smak. Proponowane rozwiązanie restauracyjne testowane będzie w 8 sklepach Lidl Polska w Poznaniu, a także w placówkach zlokalizowanych w lokalizacjach: Swarzędz, Zalasewo, Kościan, Grodzisk Wielkopolski, Szamotuły, Rokietnica, Dąbrówka i Skórzewo. Z biegiem czasu możliwość kupienia w sklepach Lidl Polska świeżego sushi ma być dostępna dla jeszcze większej ilości konsumentów.