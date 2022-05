Lidl testuje stację uzupełniania detergentów

Rozpoczęty w Kingswinford w West Midlands sześciomiesięczny program pilotażowy we współpracy z chilijskim start-upem Algramo pomoże zaoszczędzić 2970 jednorazowych plastikowych pojemników z jednego sklepu.

Lidl oszczędza plastik

Kupujący w sklepie w Kingswinford mogą teraz kupić dedykowaną, w 100% nadającą się do ponownego przetworzenia butelkę, napełnioną do wyboru czterema detergentami do prania marki Lidl w tej samej cenie, co standardowa butelka jednorazowa.

Po zakupie butelki uzupełniającej, wszelkie uzupełnienia zapewniają oszczędność 20 pensów – zmniejszając wydatki klientów, a także zużycie plastiku.

Butelki uzupełniające zostały specjalnie i mają inteligentny chip, który umożliwia urządzeniu rejestrację i rozpoznanie butelki. Po zakończeniu procesu uzupełniania, kupujący mogą odebrać bilet z wydrukowanym kodem kreskowym wybranego produktu i zapłacić przy kasie.

Maszyny do napełniania są w pełni zautomatyzowane – dzięki czemu proces jest prosty i szybki.