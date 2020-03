Lidl uczy Polaków oszczędzania i obniża ceny ponad 300 produktów

Wraz z początkiem marca ruszyła nowa kampania „Lidlowe ceny”. W pierwszej fazie Lidl przedstawia trzy postacie legendarno-historyczne: Mieszko I, Szewczyk i Jan Matejko. W kolejnych odsłonach spotów widzowie dowiadują się, co łączy tych bohaterów – wszyscy mieli smykałkę do oszczędzania. Zwieńczeniem akcji są promocje w sklepach Lidla na ponad 300 artykułów.

Wśród artykułów objętych promocjami znalazły się m.in.: wędliny Pikok i Pikok Pure, sery Bluedino, kosmetyki Cien, orzechy i bakalie Alesto, nabiał Pilos, artykuły dla dzieci Lupilu, w tym pieluszki, szereg produktów BIO oraz wege i wiele innych. Sieć dodatkowo zapowiada obniżenie cen wybranych artykułów w związku ze zmianami w stawkach VAT od 1 kwietnia.

- Lidl Polska od lat udowadnia, że wysoka jakość nie musi oznaczać wysokich cen. Nasze oferty tworzymy tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie, by jednocześnie odpowiadać na aktualne zapotrzebowania i trendy oraz wreszcie by łączyć wysoką jakość produktów z lidlowymi, niskimi cenami. Poprzez najnowszą kampanię chcemy podkreślić te kwestie i zapowiedzieć wyjątkowe promocje na najczęściej wybierane produkty w naszych sklepach – zaznacza Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.

Kampania jest realizowana w kanałach ATL i BTL od 3 marca 2020 r. Za jej realizację odpowiada agencja kreatywna GPD oraz agencja marketingu internetowego Performance Media.