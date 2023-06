Lidl uznał to piwo za najlepsze. Teraz trafi do sprzedaży

Uwarzona przez Daniela Bąkowskiego z Radomia piwna propozycja z dodatkiem soli, kolendry i pigwowca japońskiego urzekła smakiem certyfikowanych sędziów, a teraz będzie mogła ponowić swój sukces wśród dorosłych klientów sklepów sieci.

Piwny konkurs w Lidlu

W III edycji konkursu „Niech Świat Pozna Twoje Piwo” jurorzy ocenili ponad 200 piw w 4 kategoriach: Dortmunder, Cold IPA, West Coast Double IPA chmielone jedną odmianą chmielu oraz Gose z owocami. W tej ostatniej, dedykowanej piwom z dodatkiem owoców najlepszą okazała się propozycja Daniela Bąkowskiego z Radomia. Piwowar pokonał nią aż 48 konkurentów. Zaproponowane przez niego połączenie smaków otrzymało najwyższe noty i wyprzedziło nawet te bardziej oczywiste zestawienia smaku – np. z malinami czy truskawkami. Daniel Bąkowski do przygotowania zwycięskiego trunku użył aromatycznego pigwowca japońskiego. Wzbogacił on typowy dla tego rodzaju piwa – lekko słony smak nutą soczystego, słodkiego owocu, który jest wyczuwalny, ale nie jest dominujący.

Pierwsze zwycięstwo stylu Gose

W tym roku po raz pierwszy w konkursie Lidl Polska i Browaru PINTA domowi piwowarzy mogli zmierzyć się w kategorii piw Gose z domieszką owoców. Styl ten narodził się w Dolnej Saksonii, gdzie w XVIII wieku stał się niezwykle popularny. Z biegiem lat jednak nie wytrzymał on presji nowo rodzących się stylów jak na przykład lager, które wiodły wówczas prym. Na początku XX wieku został prawie zapomniany. Od kilkudziesięciu lat jego popularność znów rośnie i piwosze coraz chętniej sięgają po jego orzeźwiający, lekko kwaśny oraz słonawy smak.

Pełnoletni klienci sklepów Lidl Polska już od 9 czerwca br. mogą spróbować zwycięskiego piwa Fruited Gose, które dostępne będzie w butelce 500 ml z charakterystyczną dla piw konkursowych etykietą. To piwo pszeniczne (ekstrakt: 13,0°Plato, 5,0% obj. alk.) z nutą soli, kolendry i pigwowca zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów, bo jego smak po prostu urzeka.

Receptura, która stała się inspiracją dla piwa Fruited Gose, nie bez kozery zachwyciła sędziów. Jej jasna i klarowna formuła oraz połączenie smaków sprawiają, że jest ono lekkie i niezwykle orzeźwiające. Doskonałe wręcz na ciepłe dni. Dzięki swojemu owocowemu posmakowi piwo to może z powodzeniem być smakowane samodzielnie, jak i z posiłkiem. Delikatne dobrze komponuje się ze świeżymi owocami, takimi jak truskawki, arbuz, melon, maliny ale także cytrusami. Dlatego jest idealnym dodatkiem do owocowych, świeżych deserów. Wyśmienicie uzupełnia smak dań kuchni śródziemnomorskiej i greckiej z lekko słodkawym akcentem. Stworzy przyjemną harmonię smaków z krewetkami w sosie mango, sałatką z koziego sera i owocami czy smażonym serem halloumi z ananasem. Takie połączenia to doskonały pomysł na wiosenno-letni obiad, który łatwo można przygotować, uprzednio odwiedzając sklepy sieci Lidl Polska, gdzie w atrakcyjnych cenach dostępne są zarówno krewetki, kozi ser, halloumi, jak i zwycięskie piwo Fruited Gose.

Piwo Fruited Gose od Browaru PINTA oraz Lidl Polska oferowane będzie od piątku 9 czerwca br. W dniach od 9 do 11 czerwca będzie obowiązywała specjalna promocja: przy zakupie dwóch butelek cena jednej sztuki wyniesie 7,99 zł/ 500 ml/ 1 but. (cena regularna to 8,99 zł).



