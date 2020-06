Lidl vs Netto vs Aldi? Duńczycy po przejęciu Tesco zmniejszą lukę rynkową

fot. shutterstock

Na rynku dyskontów w Polsce zaostrza się konkurencja. Pozycja Lidla może być zagrożona - Aldi zapowiada, że potroi liczbę sklepów w Polsce (obecnie ma ich 141, jeśli uda się zrealizować plany będzie ich 423), a Netto jeśli uzyska zgodę UOKiK na przejęcie 301 sklepów Tesco będzie miało ich 687. Lidl ma w Polsce ponad 700 sklepów.

Przypomnijmy, na początku czerwca Aldi podało, że szuka działek pod inwestycje. W najbliższych latach ma nawet potroić liczbę otwieranych sklepów. Sieć gotowa na dynamiczny rozwój w Polsce. Aldi z nową strategią marketingową od 2019 roku umacnia rozpoznawalność marki i zwiększa zapotrzebowanie rynkowe konsumentów na nowe sklepy w Polsce. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa sieć kontynuuje działania związane z rozwojem marki. - Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe lata, w ramach których do końca 2022 roku chcemy potroić liczbę otwieranych sklepów. Oczywiście jest to uzależnione od wielu zmiennych i dajemy sobie prawo do bieżącej aktualizacji. Jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy na świecie, sytuacja może dynamicznie zmieniać się, ale to jest cel, do którego dążymy. Minione dziesięciolecie stworzyło doskonałe podwaliny do tego kroku, jesteśmy gotowi do przejęcia nowych obiektów czy działek pod budowę - deklarował Oktawian Torchała, CEO ALDI w Polsce..

18 czerwca dowiedzieliśmy się, że Salling Group, spółka macierzysta Netto Polska, porozumiała się z Tesco Polska w sprawie przejęcia całości działalności spółki – w tym jej sklepów i magazynów. Transakcja obejmuje przejęcie przez Salling Group 301 sklepów i dwóch magazynów. W ramach umowy około 7 tys. pracowników Tesco zostanie przeniesionych do Salling Group. Netto Polska prowadzi obecnie 386 sklepów, a zawarta umowa ma strategiczną wartość dla rozwoju biznesu, gdyż pozwoli Netto w pełni wykorzystać sprawdzoną koncepcję 3.0 na całym polskim rynku. Salling Group planuje przekształcić nabyte sklepy Tesco w Netto 3.0 nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia transakcji.

Lidl ma obecnie w Polsce ponad 700 sklepów. Zatrudnia ok. 18 tys. osób. Sprzedaż artykułów spożywczych od polskich producentów stanowi ponad 70% obrotu firmy. Firma nie zdradza swoich planów ekspansji. Znamy jedynie dane pochodzące z zeszłego roku.

Pod koniec lutego 2019 r. Lidl miał w Polsce 673 sklepy, a jego udział w rynku wynosił 7,2%. W ciągu ostatnich 2 lat obrotowych firma otworzyła 64 nowe sklepy. W roku obrotowym 2019/2020 firma planowała otworzyć 40 kolejnych.