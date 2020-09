Lidl w kampanii promuje się jako stabilny pracodawca

fot. Lidl

Lidl startuje z nową kampanią employer brandingową – „Twoja praca na lata”, w której podkreśla stabilność, a także elastyczność oferowanego zatrudnienia. Sieć podkreśla, że ponad 8 500 pracowników Lidla pracuje w firmie powyżej 5 lat. Bohaterami kampanii są pracownicy sieci – Magda, Monika, Maciej oraz Patryk.

Od początku marca 2020 r. pracownik sklepu zarabia od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy sieć gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto. Progi te zapisane są w umowie.

W najnowszej kampanii – „Praca na lata” – sieć przedstawia sylwetki czterech pracowników – Magdy, Moniki, Patryka oraz Macieja, którzy swoim stażem pracy potwierdzają, iż nie jest to praca tylko na chwilę. Magda Suchomska związana z firmą od ponad 4 lat, pracując w sklepie na stanowisku specjalistki non-food. Z kolei Patryk Zarzecki jest zastępcą managera sklepu.

Osobą zajmującą się szkoleniami nowych pracowników w Lidlu jest bohater kampanii – Maciej, związany z firmą od 7 lat.

Lidl Polska to ponad 23 tysięcy pracowników, którzy mają prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę Multisport, wyprawki szkolne oraz dla maluszków, a także bony i paczki świąteczne. Pracownicy oraz członkowie ich rodzin mogą też korzystać ze specjalnego programu wsparcia, które oferuje im bezpłatną i anonimową możliwość korzystania z porad prawnych, psychologicznych i finansowych.

Średni staż pracy w Lidlu wynosi 4,62 lata, aż 8,5 tys. pracowników Lidl Polska ma za sobą co najmniej 5 lat pracy – mówi Wolfgang Hennen, członek zarządu ds. personalnych Lidl Polska.

Kampania „Praca w Lidlu” rozpoczęła się w poniedziałek, 14 września.