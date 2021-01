Lidl w nowej kampanii dziękuje polskim dostawcom

Lidl stawia na współpracę z polskimi producentami, fot. Shutterstock

Wystartowała nowa kampania Lidl Polska. W spocie telewizyjnym sieć dziękuje swoim dostawcom za współpracę oraz zachęca klientów do wybierania produktów od polskich producentów.

– Dla sieci Lidl Polska bardzo ważne jest, aby na co dzień współpracować z polskimi dostawcami. Chcemy, by w naszych sklepach klienci mieli dostęp do szerokiej oferty polskich produktów. Obecnie oferujemy kilkaset produktów oznaczonych symbolem „Produkt polski”. Dzięki naszej współpracy polscy dostawcy mogą się rozwijać oraz tworzyć nowe miejsca pracy – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Lidl Polska od samego początku swojej działalności współpracuje z polskimi dostawcami. Sprzedaż artykułów spożywczych od polskich producentów stanowi ponad 70 proc. obrotu - podaje sieć. Lidl od lat prowadzi również kampanie, w których przedstawia producentów z Polski. We wrześniu 2020 roku w kampanii „Lidl Polska z dumą wspiera polskich dostawców” wzięły udział firmy takie jak Roślinna Magda, Zakłady Mięsne Skiba, producent jaj Ovovita oraz Spółdzielnia Mleczarska Ryki.

Nowa kampania sieci wystartowała na początku stycznia i potrwa trzy tygodnie. Nośnikiem kampanii są spoty telewizyjne. Za produkcję materiałów marketingowych odpowiedzialna jest agencja GPD, a za zakup mediów dom mediowy Havas Media.